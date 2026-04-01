США могут выпускать до 400 новых высокоточных ракет PrSM в год

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Промышленные мощности США позволяют производить в год до 400 новейших высокоточных ракет Precision Strike Missile (PrSM), которые впервые были применены в Иране и должны заменить системы ATACMS, выяснило РИА Новости, проанализировав бюджетные документы Пентагона.

Как следует из материалов, на этот уровень американские оружейники вышли в 2025 финансовом году, до этого потолок составлял 300 ракет ежегодно.