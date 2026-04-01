03:29 01.04.2026
США могут выпускать до 400 новых высокоточных ракет PrSM в год
США могут выпускать до 400 новых высокоточных ракет PrSM в год
Промышленные мощности США позволяют производить в год до 400 новейших высокоточных ракет Precision Strike Missile (PrSM), которые впервые были применены в Иране РИА Новости, 01.04.2026
В мире, Иран, США, Израиль, Министерство обороны США, Lockheed Martin , Военная операция США и Израиля против Ирана
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Промышленные мощности США позволяют производить в год до 400 новейших высокоточных ракет Precision Strike Missile (PrSM), которые впервые были применены в Иране и должны заменить системы ATACMS, выяснило РИА Новости, проанализировав бюджетные документы Пентагона.
Как следует из материалов, на этот уровень американские оружейники вышли в 2025 финансовом году, до этого потолок составлял 300 ракет ежегодно.
При этом реальные темпы закупок пока не дотягивают даже до этих мощностей. Как ранее сообщало РИА Новости, в 2025 финансовом году Пентагон приобрел лишь 250 ракет, а в 2026-м заказ и вовсе упал до 152 единиц.
Ситуация может измениться после боевого дебюта системы в ходе операции против Ирана в марте 2026 года. Ранее сообщалось, что на фоне конфликта корпорация Lockheed Martin и Пентагон уже договорились увеличить производство ракет сразу в четыре раза.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
США выполняют план по выпуску новых ракет PrSM лишь на 20%
31 марта, 03:55
 
