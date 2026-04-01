Рядом с храмом РПЦ в Тегеране взорвались ракеты
Рядом с храмом РПЦ в Тегеране взорвались ракеты - РИА Новости, 01.04.2026
Рядом с храмом РПЦ в Тегеране взорвались ракеты
Две ракеты взорвались в 150 метрах от Николаевского собора Московского патриархата в Тегеране, клирик храма не пострадал, сообщили в отделе внешних церковных... РИА Новости, 01.04.2026
2026-04-01T11:45:00+03:00
2026-04-01T11:45:00+03:00
2026-04-01T11:45:00+03:00
в мире
тегеран (город)
иран
сша
московский патриархат
тегеран (город)
иран
сша
в мире, тегеран (город), иран, сша, московский патриархат
В мире, Тегеран (город), Иран, США, Московский Патриархат
Рядом с храмом РПЦ в Тегеране взорвались ракеты
Две ракеты взорвались в 150 метрах от Николаевского собора в Тегеране
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Две ракеты взорвались в 150 метрах от Николаевского собора Московского патриархата в Тегеране, клирик храма не пострадал, сообщили в отделе внешних церковных связей Московского патриархата.
"Ранним утром 1 апреля в 150 метрах от Николаевского собора Московского Патриархата
в столице Ирана Тегеране
произошел прилет двух баллистических ракет", - говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте
отдела.
В отделе уточнили, что взрывы прозвучали в 05.37. Взрывная волна выбила центральные входные ворота, разбила одно окно в храме и стекло киота напольной иконы. В некоторых помещениях осыпалась штукатурка.
"Во флигеле, где проживает клирик храма игумен Варлаам (Дульский), выбило стеклянную дверь. Сам отец Варлаам не пострадал", - указывается в сообщении.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.