Рядом с храмом РПЦ в Тегеране взорвались ракеты

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Две ракеты взорвались в 150 метрах от Николаевского собора Московского патриархата в Тегеране, клирик храма не пострадал, сообщили в отделе внешних церковных связей Московского патриархата.

"Ранним утром 1 апреля в 150 метрах от Николаевского собора Московского Патриархата в столице Ирана Тегеране произошел прилет двух баллистических ракет", - говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте отдела.

В отделе уточнили, что взрывы прозвучали в 05.37. Взрывная волна выбила центральные входные ворота, разбила одно окно в храме и стекло киота напольной иконы. В некоторых помещениях осыпалась штукатурка.

"Во флигеле, где проживает клирик храма игумен Варлаам (Дульский), выбило стеклянную дверь. Сам отец Варлаам не пострадал", - указывается в сообщении.