19:27 01.04.2026 (обновлено: 20:11 01.04.2026)
В Кремле состоялась первая в 2026-м встреча Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Главы государств обсудили ключевые направления... РИА Новости, 01.04.2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/01/2084362446_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_4def5bab4ceeea54e4bb298e2dc17e7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Скажу вам откровенно": о чем Путин предупредил Пашиняна

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Москве
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Москве
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости, Татьяна Мишина. В Кремле состоялась первая в 2026-м встреча Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Главы государств обсудили ключевые направления двустороннего сотрудничества. Переговоры прошли на фоне подготовки к парламентским выборам в Армении и активных контактов Еревана с ЕС. О главном — в материале РИА Новости.

"Нас устраивает то, что идет на пользу армянскому народу"

В предыдущий раз Путин и Пашинян виделись в декабре 2025-го в Санкт-Петербурге. Тогда армянский премьер поблагодарил российского президента за содействие мирному процессу с Азербайджаном.
Теперь Армении предстоят выборы — 7 июня. Официальный старт кампании намечен на 13 апреля. Правящая партия "Гражданский договор" выдвинула лозунг "Реальная Армения" — под флагом переосмысления национально-государственного проекта.
В этих условиях вопросы внешней политики выходят на первый план в общественно-политической дискуссии. Накануне отъезда Пашиняна в Москву в армянских СМИ разошлась история: на ярмарке в Ереване одна из жительниц попросила премьера "не портить отношения с Россией". "О чем вы говорите? — ответил ей глава правительства. — Я скоро еду в Россию. Россия — наша дружественная страна".
Именно с этой темы Путин и начал протокольную встречу в Кремле. "Спасибо, что приняли приглашение, — обратился он к Пашиняну. — Мы видим, что внутриполитические процессы в Армении набирают обороты. Но хочу обратить внимание на главное: чтобы эти процессы, а они всегда обостряются, не навредили нашим отношениям". Эти отношения выстраивались столетиями, подчеркнул российский лидер. Страны объединяет цивилизационная общность.
«

"Я вам говорил и повторю: нас всегда устраивает то, что идет на пользу армянскому народу", — добавил президент.

А к дискуссии о развитии взаимодействия с ЕС в Москве относятся "максимально спокойно".
"Мы понимаем, что любая страна ищет максимальные преимущества от сотрудничества с третьими странами, но это должно быть очевидно, должно быть по-честному, заранее, что называется, на берегу сказано. Нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕАЭС невозможно. Это просто невозможно по определению", — подчеркнул тем не менее Путин.
© РИА Новости / POOL | Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Москве
И напомнил: правила ЕАЭС выстраивались годами — в частности, фитосанитарного надзора для сельскохозяйственной продукции, составляющей основу армянского экспорта.
Что касается двустороннего сотрудничества в целом, торговля развивается хорошими темпами: товарооборот в 2025-м — 11 миллиардов долларов, в 2024-м — 6,5 миллиарда. Больше, чем с Азербайджаном (4,9 миллиарда).
Энергетика — отдельная важная статья. "Вы знаете, цены на энергоносители, на газ в Европе зашкаливают за 600 долларов за тысячу кубов. А Россия продает газ Армении по 177,5. Разница большая. Разница существенная".
При этом Путин отметил, что у Еревана и к этому есть свой подход: "Мы и здесь с вами частенько спорим. Я знаю, что вы настаиваете на иных способах определения цены на энергоносители. Но это все-таки другой порядок".
По словам президента, армянская экономика демонстрирует устойчивый рост: экспорт в страны ЕАЭС в последние годы увеличился в десять раз. "Когда-нибудь — возможно, через годы — мы, ЕАЭС и Евросоюз, сможем договориться. Надеюсь, так и будет: все-таки живем на одном континенте. Но когда, еще до украинского кризиса, мы пытались договориться с европейцами о совместной работе, ничего не вышло", — уточнил глава государства.
"Это ваше решение в конечном итоге — решение ваших экспертов и команды", — заключил он, касаясь возможной переориентации Еревана на ЕС.

"Никто не втянет нас"

Видение европейского вектора Армении Пашинян изложил незадолго до поездки в Москву. Он совершил двухдневное турне по Старому Свету: выступил на саммите по ядерной энергетике в Париже, затем — с трибуны Европейского парламента в Страсбурге. В марте 2025-го в Армении приняли закон о запуске процесса вступления в ЕС. В Ереване готовы "сблизиться настолько, насколько это сочтет возможным сам Евросоюз", сказал Пашинян.
© РИА Новости / POOL | Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе в Санкт-Петербурге
Европарламент, в свою очередь, принял резолюцию об укреплении связей, особо отметив "достижения Армении в сфере демократии и верховенства закона". В Ереване готовится саммит Европейского политического сообщества.
При этом Армения остается членом Евразийского экономического союза. Пашинян признавал: в случае вступления в ЕС потребуется пересмотр формата участия в ЕАЭС. Однако подчеркивал, что на данный момент этот вопрос не стоит в практической плоскости. Не менее настойчиво он отстаивал и отсутствие антироссийской составляющей в политике Еревана. В феврале в интервью Общественному телевидению Армении Пашинян заявил: "Никто не может, даже если попытается, втянуть нас в логику действий против России".
И вот, уже в Кремле, он признал: в Ереване понимают, что эти два объединения несовместимы. "Но пока есть возможность совмещать эти повестки, мы будем это делать. А когда процессы дойдут до той точки, когда надо принять решение, граждане Армении примут его", — пояснил глава правительства. И добавил, что связи с Москвой в любом случае настолько глубоки, что не подлежат сомнению.

Железные дороги и строительство АЭС

Впервые после обретения независимости Армения наладила железнодорожную связь с Россией — через Азербайджан.
В декабре 2025-го армянская сторона обратилась к российским партнерам с просьбой рассмотреть возможность восстановления железнодорожных участков, ведущих к границам с Турцией и Азербайджаном. Особую актуальность это приобрело в контексте проекта TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity), предусматривающего создание транзитного коридора через южную область Армении — Сюник — для соединения основной территории Азербайджана с Нахичеванской автономной республикой.
Пашинян поблагодарил Путина за миротворческие усилия в урегулировании многолетнего конфликта, отметив, что и президент России, и президент США сыграли ключевую роль в нормализации отношений Еревана и Баку.
«

"Мы обоюдно признали: независимая Армения на 100% идентична Советской Армении, а независимый Азербайджан — Советскому Азербайджану. Думаю, это довольно прочная база для дальнейшего развития мира", — сказал он.

Среди других практических тем — строительство АЭС. Пашинян подтвердил, что это актуально, однако оговорился: "Мы абсолютно прозрачны и не скрываем — эти вопросы мы обсуждаем не только с российскими партнерами, но и с другими, поскольку ищем наиболее выгодное предложение для Армении".
Разговор в Кремле завершился тем же, чем и начался, — политическими процессами в Армении. Путин напомнил, что в республике немало общественных сил, настроенных пророссийски. "Скажу вам совершенно откровенно: нам бы очень хотелось, чтобы все эти политические партии и политики смогли принять участие во внутриполитической работе в ходе выборов", — подчеркнул он.
Как бы ни складывались обстоятельства, добавил президент, Москва всегда будет руководствоваться тем, что выгодно для армянского народа. А общий настрой на укрепление отношений сохранится.
Путин прокомментировал ситуацию перед выборами в Армении
