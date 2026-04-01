Путин выразил надежду на укрепление российско-армянских отношений

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что вне зависимости от итогов выборов в Армении настрой на укрепление российско-армянских отношений продолжится.

"Как бы ни закончились выборы в Армении, наш общий настрой на строительство и укрепление российско-армянских отношений будет продолжен", - сказал Путин в ходе российско-армянских переговоров.