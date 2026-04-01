17:41 01.04.2026 (обновлено: 18:00 01.04.2026)
Путин призвал Армению и Азербайджан к укреплению отношений
Армении и Азербайджану нужно искать дальнейшие способы укрепления отношений, чтобы "поставить точку", заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 01.04.2026
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Армении и Азербайджану нужно искать дальнейшие способы укрепления отношений, чтобы "поставить точку", заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в среду принял в Кремле премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который находится в Москве с рабочим визитом.
Глава российского государства заявил, что благодаря усилиям Еревана, Баку, а также активному участию президента США Дональда Трампа удалось добиться стабилизации отношений между Арменией и Азербайджаном.
"Размораживаются, на мой взгляд, и транспортные пути и так далее. Здесь нужно просто искать дальнейшие способы укрепления отношений. Но мне кажется, что здесь мы тоже должны точку поставить, и было бы лучше, если бы это не было такой частью внутриполитического процесса, особенно в ходе предвыборной кампании", - сказал Путин в ходе встречи.
Армения обсуждает с Россией строительство новой АЭС, заявил Пашинян
1 апреля, 17:54
После распада Советского Союза и вооруженного конфликта с Азербайджаном в 1992-1994 годах Карабах много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в регионе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября того же года стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Карабаха и еще ряд территорий. В регионе разместились российские миротворцы.
Девятнадцатого сентября 2023 года Баку начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась менее суток. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября 2023 года до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.
Путин назвал нахождение Армении в ЕАЭС и ЕС невозможным
1 апреля, 17:35
 
