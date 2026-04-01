Путин отметил роль Трампа в налаживании отношений Армении и Азербайджана

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил об активном участии президента США Дональда Трампа в налаживании отношений Армении и Азербайджана.
Путин в среду принял в Кремле премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который находится в Москве с рабочим визитом.
"Сегодня, благодаря вашим усилиям и усилиям президента Азербайджана, сейчас, мне кажется, удалось выйти на стабилизацию отношений. И президент США принял в этом активное участие", - сказал Путин в ходе встречи.
После распада Советского Союза и вооруженного конфликта с Азербайджаном в 1992-1994 годах Карабах много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в регионе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября того же года стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Карабаха и еще ряд территорий. В регионе разместились российские миротворцы.
Девятнадцатого сентября 2023 года Баку начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась менее суток. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября 2023 года до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.