Путин оценил развитие отношений между Россией и Арменией

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Экономические отношения России и Армении развиваются хорошими темпами, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается экономики, то она развивается хорошими темпами", - сказал Путин в ходе российско-армянских переговоров.

Российский лидер отметил, что товарооборот составил 11 миллиардов долларов в 2024 году и 6,4 миллиарда долларов в 2025 году.

Он уточнил, что 1,2 миллиарда долларов из этого объема приходится на продукцию сельского хозяйства, в том числе экспортируемые Арменией овощи, фрукты, вино.