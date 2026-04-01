17:35 01.04.2026 (обновлено: 18:55 01.04.2026)
Путин оценил развитие отношений между Россией и Арменией
Путин оценил развитие отношений между Россией и Арменией
60
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Экономические отношения России и Армении развиваются хорошими темпами, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в среду принял в Кремле премьера Армении Никола Пашиняна, который находится в Москве с рабочим визитом.
"Что касается экономики, то она развивается хорошими темпами", - сказал Путин в ходе российско-армянских переговоров.
Российский лидер отметил, что товарооборот составил 11 миллиардов долларов в 2024 году и 6,4 миллиарда долларов в 2025 году.
Он уточнил, что 1,2 миллиарда долларов из этого объема приходится на продукцию сельского хозяйства, в том числе экспортируемые Арменией овощи, фрукты, вино.
"В этой связи - мы с вами тоже говорили - некоторые вещи являются, на мой взгляд, весьма важными для наших отношений. Это, например, энергетика, сельское хозяйство", - добавил Путин.
Президент США Дональд Трамп, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время церемонии подписания трехстороннего соглашения между странами - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
Путин отметил роль Трампа в налаживании отношений Армении и Азербайджана
