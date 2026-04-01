Робототехника открывает новые возможности в сфере транспорта, заявил Путин

С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил новые возможности для транспортной отрасли, которые открывает применение робототехники и беспилотников.
"Широкие возможности для доставки грузов открывает применение робототехники и автономных систем. Они приходят на смену рутинным процессам в аэропортах и на вокзалах, в складских пространствах и терминалах, а в городах небольшие роверы применяются в качестве средств доставки так называемой последней мили", - отметил Путин в приветствии участникам Международного транспортно-логистического форума.
Кроме того, глава государства подчеркнул, что в России на базе цифровых платформ будут интегрировать все элементы рынка транспортных услуг, выстраивать управление беспилотными системами, логистикой, внедрять единые транспортные документы при международных перевозках, практически в постоянном режиме осуществлять контроль за состоянием инфраструктуры и транспортных средств.
РИА Новости - генеральный информационный партнер Международного транспортно-логистического форума.