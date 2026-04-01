Стармер и Мерц обсудили разблокировку Ормузского пролива

ЛОНДОН, 1 апр - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц в ходе переговоров в среду обсудили конфликт на Ближнем Востоке и разблокировку Ормузского пролива, сообщила канцелярия британского премьера.
"Премьер-министр провел переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцем для обсуждения конфликта на Ближнем Востоке… Лидеры согласились с важностью активизации партнерами усилий по обеспечению безопасного судоходства в Ормузском проливе", - говорится в заявлении Даунинг-стрит.
Кроме того, лидеры обсудили запланированную в четверг онлайн-встречу глав МИД 35 стран коалиции по разблокировки пролива.
Встречу стран по Ормузскому проливу Стармер также обсудил с генсеком НАТО Марком Рютте, сообщила канцелярия.
"Премьер-министр проинформировал (Рютте – ред.) о планах проведения завтра виртуальной встречи министров иностранных дел. Лидеры согласились с необходимостью восстановления в Ормузском проливе свободы судоходства", - заявили на Даунинг-стрит.
В среду утром Стармер заявил, что Лондон на этой неделе проведет встречу глав МИД 35 стран по разблокировке Ормузского пролива. Страны рассмотрят возможные дипломатические и политические меры для восстановления свободы судоходства, обеспечения безопасности застрявших судов и моряков и возобновления движения коммерческих судов. После встречи глав МИД страны также проведут встречу военных стратегов, которые обсудят возможные шаги по обеспечению безопасности пролива после прекращения боевых действий.
Ранее 35 стран заявили о готовности внести свой вклад в обеспечение безопасного прохода судов через Ормузский пролив на фоне конфликта вокруг Ирана. Страны также заявили, что вмешательство в международное судоходство и нарушение глобальных цепочек поставок энергии "представляют угрозу международному миру и безопасности".
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо.
"Через неделю": в США рассказали, что их ждет из-за Ирана
