Стармер и Мерц обсудили разблокировку Ормузского пролива

ЛОНДОН, 1 апр - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц в ходе переговоров в среду обсудили конфликт на Ближнем Востоке и разблокировку Ормузского пролива, сообщила канцелярия британского премьера.

Кроме того, лидеры обсудили запланированную в четверг онлайн-встречу глав МИД 35 стран коалиции по разблокировки пролива.

"Премьер-министр проинформировал (Рютте – ред.) о планах проведения завтра виртуальной встречи министров иностранных дел. Лидеры согласились с необходимостью восстановления в Ормузском проливе свободы судоходства", - заявили на Даунинг-стрит.

В среду утром Стармер заявил, что Лондон на этой неделе проведет встречу глав МИД 35 стран по разблокировке Ормузского пролива. Страны рассмотрят возможные дипломатические и политические меры для восстановления свободы судоходства, обеспечения безопасности застрявших судов и моряков и возобновления движения коммерческих судов. После встречи глав МИД страны также проведут встречу военных стратегов, которые обсудят возможные шаги по обеспечению безопасности пролива после прекращения боевых действий.

Ранее 35 стран заявили о готовности внести свой вклад в обеспечение безопасного прохода судов через Ормузский пролив на фоне конфликта вокруг Ирана . Страны также заявили, что вмешательство в международное судоходство и нарушение глобальных цепочек поставок энергии "представляют угрозу международному миру и безопасности".

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.