Коалиция по Ормузскому проливу готовит меры против Ирана, пишут СМИ

ЛОНДОН, 1 апр - РИА Новости. Коалиция из 35 стран во главе с Великобританией по разблокировке Ормузского пролива рассмотрит возможные экономические санкции против Ирана, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что Лондон на этой неделе проведет встречу глав МИД 35 стран по разблокировке Ормузского пролива. По информации источников РИА Новости, встреча пройдет в четверг в онлайн-формате.
"На данный момент основное внимание будет уделяться дипломатии и координации усилий стран, имеющих каналы связи с Тегераном. Если это не увенчается успехом, коалиция рассмотрит экономические меры, направленные против нефтяной и судоходной отраслей Ирана", - передает агентство.
Только после этого страны рассмотрят план потенциальных военных действий в случае такой необходимости, отмечает Блумберг.
По словам Стармера, страны рассмотрят возможные дипломатические и политические меры для восстановления свободы судоходства, обеспечения безопасности застрявших судов и моряков и возобновления движения коммерческих судов. После встречи глав МИД страны также проведут встречу военных стратегов, которые обсудят возможные шаги по обеспечению безопасности пролива после прекращения боевых действий, заявил премьер.
Ранее 35 стран заявили о готовности внести свой вклад в обеспечение безопасного прохода судов через Ормузский пролив на фоне конфликта вокруг Ирана. Страны также заявили, что вмешательство в международное судоходство и нарушение глобальных цепочек поставок энергии "представляют угрозу международному миру и безопасности".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо.