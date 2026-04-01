В Волгограде вынесли приговор водителю, сбежавшему с места смертельного ДТП

ВОЛГОГРАД, 1 апр – РИА Новости. Красноармейский районный суд Волгограда приговорил 18-летнего местного жителя к семи годам лишения свободы по делу о ДТП, в котором погибли два человека и один получил тяжелые травмы, сообщили в региональной прокуратуре.

По информации ведомства, 19 апреля 2025 года несовершеннолетний на тот момент водитель в автомобиле с тремя пассажирами на большой скорости съехал на обочину и врезался в столб, 17-лений молодой человек и 18-летняя девушка, находившиеся в салоне, после ДТП скончались, а 15-летний подросток получил тяжелые травмы. Водитель с места происшествия скрылся.