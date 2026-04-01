https://ria.ru/20260401/pribyl-2084270707.html
Чистая прибыль КХЛ в 2025 году составила 1,8 миллиарда рублей
Чистая прибыль Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) за 2025 год сократилась по сравнению с 2024-м и составила 1,8 млрд рублей, следует из заключения... РИА Новости Спорт, 01.04.2026
2026-04-01T14:22:00+03:00
хоккей
локомотив (москва)
континентальная хоккейная лига (кхл)
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/111110/07/1111100718_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_1acff8fe42eb911bdf1981477aa219a4.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/111110/07/1111100718_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_5a3785e3940242fa3912f453ead8236f.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Чистая прибыль Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) за 2025 год сократилась по сравнению с 2024-м и составила 1,8 млрд рублей, следует из заключения независимого аудитора о бухгалтерской отчетности организации по итогам деятельности в минувшем году, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.
Как отмечается в отчете, за 2025 год чистая прибыль КХЛ
составила 1,836 млрд. Этот показатель на 0,61% ниже, чем годом ранее (1,847 млрд рублей). Выручка и валовая прибыль лиги в 2025 году продемонстрировали положительную динамику по сравнению с 2024-м (5,319 млрд рублей и 2,579 млрд рублей против 4,056 млрд и 2,141 млрд).
Целевые отчисления организаторов азартных игр в 2025 году для КХЛ составили 1,730 млрд рублей (годом ранее сумма была на 41,59% меньше и составляла 1,01 млрд рублей). Вместе с тем, в прошлом году расходы в связи с оплатой труда работников выросли на 22,25% по сравнению с 2024-м (797,7 млн рублей против 620,23 млн рублей).
18-й сезон Континентальной хоккейной лиги стартовал 5 сентября прошлого года. Розыгрыш Кубка Гагарина запланирован с 23 марта по 23 мая. Действующим обладателем трофея является ярославский "Локомотив
".