Чистая прибыль КХЛ в 2025 году составила 1,8 миллиарда рублей

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Чистая прибыль Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) за 2025 год сократилась по сравнению с 2024-м и составила 1,8 млрд рублей, следует из заключения независимого аудитора о бухгалтерской отчетности организации по итогам деятельности в минувшем году, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.

Целевые отчисления организаторов азартных игр в 2025 году для КХЛ составили 1,730 млрд рублей (годом ранее сумма была на 41,59% меньше и составляла 1,01 млрд рублей). Вместе с тем, в прошлом году расходы в связи с оплатой труда работников выросли на 22,25% по сравнению с 2024-м (797,7 млн рублей против 620,23 млн рублей).