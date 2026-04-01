14:22 01.04.2026 (обновлено: 14:28 01.04.2026)
Чистая прибыль КХЛ в 2025 году составила 1,8 миллиарда рублей
КХЛ. Архивное фото
КХЛ. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Чистая прибыль Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) за 2025 год сократилась по сравнению с 2024-м и составила 1,8 млрд рублей, следует из заключения независимого аудитора о бухгалтерской отчетности организации по итогам деятельности в минувшем году, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.
Как отмечается в отчете, за 2025 год чистая прибыль КХЛ составила 1,836 млрд. Этот показатель на 0,61% ниже, чем годом ранее (1,847 млрд рублей). Выручка и валовая прибыль лиги в 2025 году продемонстрировали положительную динамику по сравнению с 2024-м (5,319 млрд рублей и 2,579 млрд рублей против 4,056 млрд и 2,141 млрд).
Целевые отчисления организаторов азартных игр в 2025 году для КХЛ составили 1,730 млрд рублей (годом ранее сумма была на 41,59% меньше и составляла 1,01 млрд рублей). Вместе с тем, в прошлом году расходы в связи с оплатой труда работников выросли на 22,25% по сравнению с 2024-м (797,7 млн рублей против 620,23 млн рублей).
18-й сезон Континентальной хоккейной лиги стартовал 5 сентября прошлого года. Розыгрыш Кубка Гагарина запланирован с 23 марта по 23 мая. Действующим обладателем трофея является ярославский "Локомотив".
