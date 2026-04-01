Мать погибшего в Нижнекамске пожарного рассказала о нем
Погибший при ликвидации возгорания на "Нижнекамскнефтехиме" пожарный Марат Назипов со школьных лет участвовал в работе отряда, который ведет поиск погибших в... РИА Новости, 01.04.2026
2026-04-01T17:04:00+03:00
РИА Новости: погибший в Нижнекамске пожарный занимался поиском погибших в ВОВ
КАЗАНЬ, 1 апр - РИА Новости. Погибший при ликвидации возгорания на "Нижнекамскнефтехиме" пожарный Марат Назипов со школьных лет участвовал в работе отряда, который ведет поиск погибших в годы Великой Отечественной войны советских солдат, и был патриотом своей страны, сообщила РИА Новости его мать Лейла Назипова.
По ее словам, Марат в 17 лет вступил в поисковый отряд в Нижнекамске
.
"Они поднимали останки бойцов, погибших во время Великой Отечественной войны. В Карелию
ездили. Даже в этом году он хотел поехать на сборы поисковиков. Он всегда был патриотом своей страны", - сказала Назипова.
Она отметила, что у сына осталась жена.
"Он очень ответственный. Мне все знакомые говорят: позвонишь Марату с какой-нибудь просьбой, он всегда, не раздумывая, поможет. О работе он мало рассказывал, но знаю, что старался быть в первых рядах ", - добавила женщина.
Во вторник на территории предприятия "Нижнекамскнефтехим
" произошло возгорание, в результате погибли три человека, включая пожарного МЧС
. Помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов
сообщал, что 72 пострадавших доставлены в больницы. Сейчас 12 человек продолжают лечение в больницах Нижнекамска и Казани
, еще 49 получили медицинскую помощь амбулаторно. Десять пострадавших доставлены в федеральные медцентры и больницы Москвы
.