Мать погибшего в Нижнекамске пожарного рассказала о нем

КАЗАНЬ, 1 апр - РИА Новости. Погибший при ликвидации возгорания на "Нижнекамскнефтехиме" пожарный Марат Назипов со школьных лет участвовал в работе отряда, который ведет поиск погибших в годы Великой Отечественной войны советских солдат, и был патриотом своей страны, сообщила РИА Новости его мать Лейла Назипова.

"Он очень ответственный. Мне все знакомые говорят: позвонишь Марату с какой-нибудь просьбой, он всегда, не раздумывая, поможет. О работе он мало рассказывал, но знаю, что старался быть в первых рядах ", - добавила женщина.