Трое пострадавших при ЧП в Нижнекамске находятся в реанимации

КАЗАНЬ, 1 апр - РИА Новости. Трое пострадавших при ЧП на заводе в Нижнекамске находятся в реанимации в Республиканской клинической больнице Казани: двое в тяжелом состоянии, один - в средней тяжести, сообщили в минздраве Татарстана.

"На утро три пациента (два в тяжелом состоянии, один - средней тяжести) были переведены санавиацией в Республиканскую клиническую больницу, находятся в реанимации", - сообщили в минздраве региона журналистам.

В ведомстве добавили, что на стационарном лечении в Нижнекамской центральной многопрофильной районной больнице остаются девять человек с травмами, в состоянии средней тяжести.