Трое пострадавших при ЧП в Нижнекамске находятся в реанимации
Трое пострадавших при ЧП на заводе в Нижнекамске находятся в реанимации в Республиканской клинической больнице Казани: двое в тяжелом состоянии, один - в... РИА Новости, 01.04.2026
Происшествия, Нижнекамск, Казань, Россия, Нижнекамскнефтехим, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
КАЗАНЬ, 1 апр - РИА Новости. Трое пострадавших при ЧП на заводе в Нижнекамске находятся в реанимации в Республиканской клинической больнице Казани: двое в тяжелом состоянии, один - в средней тяжести, сообщили в минздраве Татарстана.
"На утро три пациента (два в тяжелом состоянии, один - средней тяжести) были переведены санавиацией в Республиканскую клиническую больницу, находятся в реанимации", - сообщили в минздраве региона журналистам.
В ведомстве добавили, что на стационарном лечении в Нижнекамской центральной многопрофильной районной больнице остаются девять человек с травмами, в состоянии средней тяжести.
Во вторник на территории предприятия "Нижнекамскнефтехим
" произошло возгорание, в результате погибли три человека, включая пожарного МЧС
. Помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов сообщал, что 72 пострадавших доставлены в больницы. Сейчас 12 человек продолжают лечение в больницах Нижнекамска
и Казани
, еще 49 получили медицинскую помощь амбулаторно. Десять пострадавших доставлены в федеральные медцентры и больницы Москвы
.