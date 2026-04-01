Десять пострадавших при пожаре в Нижнекамске доставили в больницы Москвы

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Десять пострадавших в Нижнекамске доставлены в стационары федеральных медцентров и больницы Москвы, перелет они перенесли удовлетворительно, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.