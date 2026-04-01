Попов: государственно-частное партнерство — это действенный механизм

МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Государственно-частное партнерство (ГЧП) — это важный и действенный механизм, который дает бизнесу возможности для развития и позволяет городу реализовывать проекты за счет внебюджетных средств, указал заместитель руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Андрей Попов.

Третья ежегодная стратегическая сессия "День московского ГЧП" прошла в столице на площадке Сбербанка. Она была организована Городским агентством управления инвестициями, подведомственным ДИПП. В мероприятии приняли участие представители правительства Москвы, кредитных организаций, национальных институтов развития и бизнес-сообщества.

"Государственно-частное партнерство — это очень важный и действенный механизм, который, с одной стороны, дает бизнесу возможности для развития, а с другой — позволяет городу реализовывать действительно амбициозные проекты за счет внебюджетных средств. При этом различные формы ГЧП можно применять в самых разных отраслях: инфраструктурной, промышленной, социальной и многих других", — приводит слова Попова пресс-служба ДИПП.

Он добавил, что на данный момент необходимо поставить на поток массовое применение инструментов ГЧП, а также с учетом накопленного опыта совершенствовать имеющиеся механизмы партнерства государства и бизнеса.

Столица является одним из ключевых экономических центров России и лидером по развитию ГЧП. Сейчас в городе реализуется свыше 750 проектов с привлечением частных инвестиций. Основные направления: инженерная, транспортная, промышленная инфраструктура.

Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников подчеркнул, что ГЧП — рабочая модель развития города. Государство получает надежных партнеров для реализации крупных проектов, бизнес — понятные и долгосрочные условия для инвестиций. В результате выигрывают все, но прежде всего — жители города. Столица здесь идет с опережением, так как масштаб проектов и скорость их реализации задают планку для других регионов.

Пленарная сессия была посвящена новым инструментам и перспективам дальнейшего развития механизмов ГЧП. Например, в рамках своего доклада директор Городского агентства управления инвестициями Андрей Балук акцентировал внимание участников на том, что один из главных приоритетов развития государственно-частного партнерства — создание инфраструктуры.

Он подчеркнул, что для агентства ГЧП является реальным инструментом привлечения внебюджетных средств в создание масштабных и значимых для столицы проектов. Это новые дороги, школы, медицинские центры, спортивные комплексы и многое другое. Сегодня видна потребность в развитии инфраструктуры: инженерной, промышленной, транспортной, социальной. В таком случае источником финансирования могут стать средства кредитных организаций и негосударственных пенсионных фондов.

Балук добавил, что при этом также важно соблюдать баланс интересов: все участники ГЧП-проектов должны получать выгоду. Агентство с уважением относится к партнерам и нацелено доводить все проекты до конца.

Отдельное внимание в рамках сессии было уделено нововведениям в сфере ГЧП. Так, управляющий директор ВЭБ.РФ Александр Киревнин отметил, что ВЭБ разработал национальный стандарт ГЧП. Он задает общие принципы взаимодействия государства и бизнеса в инфраструктурных проектах. В его основе — ориентир на национальные цели, экономические и социальные эффекты с использованием аналитики качества жизни ВЭБа.

Он отметил, что ВЭБ.РФ и дальше будет продолжать эту работу. В планах — стандарты, посвященные различным формам взаимодействия публичной и частной стороны.

Также Сбербанк активно поддерживает инициативы правительства Москвы, которые направлены на повышение эффективности столичной экономики, в том числе в рамках развития ГЧП, которое является востребованным механизмом привлечения инвестиций для реализации социально значимых проектов в различных отраслях.

Начальник Центра ГЧП Сбербанка Анна Багинская подчеркнула, что банковское финансирование является основным источником внебюджетных инвестиций для развития городской среды через ГЧП.

Москва заключила с 2013 года с инвесторами 14 концессий и одно ГЧП-соглашение в сферах образования, спорта, здравоохранения, автодорожного строительства, ЖКХ и гостиничного обслуживания с общим объемом инвестиций около 480 миллиардов рублей. Объекты по четырем проектам ГЧП уже введены в эксплуатацию. Так, с 2019 года в Мещанском районе эксплуатируется Московский международный онкологический центр, оказывающий медицинские услуги гражданам.

Кроме того, на западе Москвы в сентябре 2023 года была введена в эксплуатацию новая вылетная магистраль — проспект Багратиона. Это крупнейший проект ГЧП, который реализован правительством Москвы. Общая протяженность дороги со всеми съездами и искусственными сооружениями составляет около 22 километров.