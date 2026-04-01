Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
13:00 01.04.2026 (обновлено: 13:13 01.04.2026)
https://ria.ru/20260401/popov-2084245460.html
Попов: государственно-частное партнерство — это действенный механизм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/01/2084242577_31:56:3055:1757_1920x0_80_0_0_5e017025f657774dbe8914970a1945d6.jpg
https://ria.ru/20260320/forum-2082006972.html
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/01/2084242577_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_1b4b4298a676cbc99d4d422055b1bc35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Государственно-частное партнерство (ГЧП) — это важный и действенный механизм, который дает бизнесу возможности для развития и позволяет городу реализовывать проекты за счет внебюджетных средств, указал заместитель руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Андрей Попов.
Третья ежегодная стратегическая сессия "День московского ГЧП" прошла в столице на площадке Сбербанка. Она была организована Городским агентством управления инвестициями, подведомственным ДИПП. В мероприятии приняли участие представители правительства Москвы, кредитных организаций, национальных институтов развития и бизнес-сообщества.
"Государственно-частное партнерство — это очень важный и действенный механизм, который, с одной стороны, дает бизнесу возможности для развития, а с другой — позволяет городу реализовывать действительно амбициозные проекты за счет внебюджетных средств. При этом различные формы ГЧП можно применять в самых разных отраслях: инфраструктурной, промышленной, социальной и многих других", — приводит слова Попова пресс-служба ДИПП.
Он добавил, что на данный момент необходимо поставить на поток массовое применение инструментов ГЧП, а также с учетом накопленного опыта совершенствовать имеющиеся механизмы партнерства государства и бизнеса.
Столица является одним из ключевых экономических центров России и лидером по развитию ГЧП. Сейчас в городе реализуется свыше 750 проектов с привлечением частных инвестиций. Основные направления: инженерная, транспортная, промышленная инфраструктура.
Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников подчеркнул, что ГЧП — рабочая модель развития города. Государство получает надежных партнеров для реализации крупных проектов, бизнес — понятные и долгосрочные условия для инвестиций. В результате выигрывают все, но прежде всего — жители города. Столица здесь идет с опережением, так как масштаб проектов и скорость их реализации задают планку для других регионов.
Пленарная сессия была посвящена новым инструментам и перспективам дальнейшего развития механизмов ГЧП. Например, в рамках своего доклада директор Городского агентства управления инвестициями Андрей Балук акцентировал внимание участников на том, что один из главных приоритетов развития государственно-частного партнерства — создание инфраструктуры.
Он подчеркнул, что для агентства ГЧП является реальным инструментом привлечения внебюджетных средств в создание масштабных и значимых для столицы проектов. Это новые дороги, школы, медицинские центры, спортивные комплексы и многое другое. Сегодня видна потребность в развитии инфраструктуры: инженерной, промышленной, транспортной, социальной. В таком случае источником финансирования могут стать средства кредитных организаций и негосударственных пенсионных фондов.
Балук добавил, что при этом также важно соблюдать баланс интересов: все участники ГЧП-проектов должны получать выгоду. Агентство с уважением относится к партнерам и нацелено доводить все проекты до конца.
Отдельное внимание в рамках сессии было уделено нововведениям в сфере ГЧП. Так, управляющий директор ВЭБ.РФ Александр Киревнин отметил, что ВЭБ разработал национальный стандарт ГЧП. Он задает общие принципы взаимодействия государства и бизнеса в инфраструктурных проектах. В его основе — ориентир на национальные цели, экономические и социальные эффекты с использованием аналитики качества жизни ВЭБа.
Он отметил, что ВЭБ.РФ и дальше будет продолжать эту работу. В планах — стандарты, посвященные различным формам взаимодействия публичной и частной стороны.
Также Сбербанк активно поддерживает инициативы правительства Москвы, которые направлены на повышение эффективности столичной экономики, в том числе в рамках развития ГЧП, которое является востребованным механизмом привлечения инвестиций для реализации социально значимых проектов в различных отраслях.
Начальник Центра ГЧП Сбербанка Анна Багинская подчеркнула, что банковское финансирование является основным источником внебюджетных инвестиций для развития городской среды через ГЧП.
Москва заключила с 2013 года с инвесторами 14 концессий и одно ГЧП-соглашение в сферах образования, спорта, здравоохранения, автодорожного строительства, ЖКХ и гостиничного обслуживания с общим объемом инвестиций около 480 миллиардов рублей. Объекты по четырем проектам ГЧП уже введены в эксплуатацию. Так, с 2019 года в Мещанском районе эксплуатируется Московский международный онкологический центр, оказывающий медицинские услуги гражданам.
Кроме того, на западе Москвы в сентябре 2023 года была введена в эксплуатацию новая вылетная магистраль — проспект Багратиона. Это крупнейший проект ГЧП, который реализован правительством Москвы. Общая протяженность дороги со всеми съездами и искусственными сооружениями составляет около 22 километров.
В октябре 2023 года в рамках первого соглашения о ГЧП в сфере экологии введен в эксплуатацию завод по утилизации вышедшей из строя электронной техники. В сентябре 2024 года первых учеников приняла школа "Сколка" на 825 мест. В инвестиционной стадии находятся девять объектов концессионных соглашений, которые направлены на развитие транспортной и социальной инфраструктуры, в том числе строительство дорог, спортивного комплекса и многое другое.
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала