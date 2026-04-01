У россиян перестало работать пополнение Apple ID со счета телефона

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Россияне потеряли возможность переводить деньги на кошелек Apple ID со счета мобильного телефона, выяснили корреспонденты РИА Новости.
"Ваш способ оплаты был отклонен", — говорится в сообщении при попытке пополнить баланс этим способом.
Уведомление о невозможности пополнить Apple ID со счета телефона.
Некоторых пользователей предупреждают о том, что мобильный платеж временно недоступен.
В понедельник источник в правительстве рассказал агентству, что Минцифры рассматривает временные ограничения на оплату сервисов Apple со счета телефона, чтобы принудить компанию вернуть популярные российские сервисы в App Store.
После этого некоторые операторы порекомендовали своим клиентам пополнить баланс заранее.
