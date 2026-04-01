Полковника ВСУ заочно осудили за обстрел белгородского села в 2023 году

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Полковник ВСУ Александр Конев заочно осужден к пожизненному сроку за минометный обстрел белгородского села в 2023 году, в результате которого погибли два человека, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения приговора командиру 92-й отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины полковнику Александру Коневу... Суд заочно приговорил Конева к пожизненному лишению свободы с отбыванием первых семи лет в тюрьме, остальной части наказания – в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.
Жителя Приморья осудили за финансирование ФБК* и ВСУ
16 марта, 11:00
Он признан виновным в совершении террористического акта в Белгородской области.
Установлено, что 6 ноября 2023 года Конев, находясь в Харьковской области Украины, отдал приказ подчиненным о минометном обстреле белгородского села Красный Хутор. В результате от полученных осколочных ранений погибли два человека.
В настоящее время Конев заочно арестован, он объявлен в международный розыск.
Дело о сбитом по приказу комбрига ВСУ Ил-76М ушло в суд
26 января, 14:26