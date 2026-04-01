В армянских тюрьмах нет политзаключенных, заявил Пашинян

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в армянских тюрьмах нет политзаключенных.
"В общем контексте, честно говоря, у нас нет в местах не столь отдаленных участников политического процесса", - заявил Пашинян на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.
1 апреля, 18:03
При этом он добавил, что в стране есть граждане, которые думают, что "в Армении слишком много демократии". "Но это для нас принципиальный вопрос. У нас социальные сети, например, на 100% свободны, нет никаких, вообще никаких ограничений. И очень много граждан думают, что это слишком", - пояснил Пашинян.
Она также сообщил, что участвовать в парламентских выборах в республике, которые пройдут 7 июня, могут только граждане Армении. "То есть, со всем уважением, люди с российским паспортом, согласно конституции Республики Армения, не могут быть ни кандидатами в депутаты, ни кандидатами в премьер-министры", - заявил премьер.
Лидер партии "Сильная Армения", бизнесмен Самвел Карапетян находился в заключении в Армении с 18 июня 2025 года. Его защита считает, что он подвергается политическому преследованию за поддержку Армянской апостольской церкви. Тридцатого декабря его перевели под домашний арест.