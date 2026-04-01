Синоптик сообщила, какую погоду ждать москвичам на следующей неделе

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Следующая неделя в столице начнется с похолодания, днем будет чуть выше плюс 10, не исключены дожди, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

"У нас сохраняется вероятность дождей (на следующей неделе - ред.), но там еще начнется такая волна относительно прохладной погоды. Такого тепла, как мы сегодня ждем, 15-17 градусов, уже не будет", - сказала Позднякова

Она отметила, что дневная температура будет чуть выше плюс 10 градусов, что благоприятно для окружающей среды, потому что природа очень быстро откликнулась на мартовское тепло.