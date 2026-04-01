Белгородского подростка, пострадавшего при атаке дрона, доставили в Москву
Подросток, пострадавший в результате атаки беспилотника на Белгородскую область, госпитализирован в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава РФ, его... РИА Новости, 01.04.2026
2026-04-01T19:07:00+03:00
РИА Новости: состояние раненного при атаке БПЛА белгородского подростка тяжелое
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Подросток, пострадавший в результате атаки беспилотника на Белгородскую область, госпитализирован в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава РФ, его состояние тяжелое, он находится в сознании, сообщили РИА Новости в пресс-службе медучреждения.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
сообщал, что в понедельник беспилотники ВСУ
атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области, ранения получили три мирных жителя, среди которых 15-летний мальчик.
«
"Пятнадцатилетний подросток, получивший тяжелые травмы в результате атаки беспилотника на автомобиль в селе Грузское Белгородской области 30 марта, сегодня доставлен в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России", - рассказали в пресс-службе.
Первичную медицинскую помощь ребенок получил в Борисовской центральной районной больнице и Детской областной клинической больнице Белгорода
, уточнили в медучреждении. После стабилизации состояния его реанимобилем в сопровождении бригады территориального центра медицины катастроф доставили в Москву
.
Заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии РДКБ Анна Пыталь уточнила, что ребенок госпитализирован в отделение реанимации и интенсивной терапии. Пациент получил тяжелую сочетанную минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения головы и конечностей.
"При поступлении ребенку выполнено комплексное лабораторно-инструментальное обследование, в том числе компьютерная томография, по результатам которого будет определена дальнейшая тактика лечения, пациент осмотрен профильными специалистами. В настоящий момент состояние ребенка оценивается как тяжелое, он находится в сознании, под наблюдением врачей-реаниматологов", - сообщила Пыталь.