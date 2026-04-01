Белгородского подростка, пострадавшего при атаке дрона, доставили в Москву

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Подросток, пострадавший в результате атаки беспилотника на Белгородскую область, госпитализирован в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава РФ, его состояние тяжелое, он находится в сознании, сообщили РИА Новости в пресс-службе медучреждения.

« "Пятнадцатилетний подросток, получивший тяжелые травмы в результате атаки беспилотника на автомобиль в селе Грузское Белгородской области 30 марта, сегодня доставлен в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России", - рассказали в пресс-службе.

Первичную медицинскую помощь ребенок получил в Борисовской центральной районной больнице и Детской областной клинической больнице Белгорода , уточнили в медучреждении. После стабилизации состояния его реанимобилем в сопровождении бригады территориального центра медицины катастроф доставили в Москву

Заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии РДКБ Анна Пыталь уточнила, что ребенок госпитализирован в отделение реанимации и интенсивной терапии. Пациент получил тяжелую сочетанную минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения головы и конечностей.