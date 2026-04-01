ВС России полностью освободили ЛНР

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. ВС России взяли под контроль всю территорию ЛНР, сообщило Минобороны.

"Подразделения группировки войск "Запад" завершили освобождение Луганской Народной Республики", — говорится в сводке.

© Инфографика Российские войска освободили территорию ЛНР

За сутки в зоне ответственности группировки противник потерял до 170 военных, боевую машину пехоты, бронетранспортер, две ББМ "Казак", 16 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии и склад боеприпасов.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Бойцы "Севера" освободили село Верхняя Писаревка в Харьковской области. Они зашли туда мелкими группами и уничтожили боевиков при помощи FPV-дронов и стрелкового оружия. Сейчас военные приступили к разминированию территории.

© Инфографика Подразделения группировки войск "Север" освободили Верхнюю Писаревку в Харьковской области

Группировка "Восток" установила контроль над Бойково в Запорожской области. Освобождение этого населенного пункта позволило расширить плацдарм для дальнейшего наступления, отметило Минобороны.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Во время боев за село российская армия взяла укрепрайон ВСУ площадью более пяти квадратных метров.