Свыше 73 жителей Подмосковья приняли участие в акции "Покорми птиц"

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. В акции "Покорми птиц" приняли участие более 73 тысяч жителей Московской области, они развесили более 18 тысяч кормушек, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования региона, организатора события.

1 апреля отмечается Международный день птиц, который приурочен к началу их возвращения с мест зимовок. Цель праздника — сохранение видового разнообразия и численности птиц.

"Нынешней зимой птицам пришлось нелегко. Морозы и обильные снегопады осложнили доступ к кормовой базе. Жители Подмосковья массово пришли на помощь пернатым: в акции приняло участие свыше 73 тысяч человек из большинства муниципалитетов, они развесили более 18 тысяч кормушек. От имени министерства благодарю всех участников за неравнодушное отношение к братьям меньшим", — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин, его слова приводит пресс-служба.

В рамках акции состоялись лекции, мастер-классы по изготовлению кормушек и другие мероприятия.

Лидерами по числу участников стали Подольск и Химки, на третьем месте — Одинцовский округ. В этих муниципалитетах в акции участвовали суммарно более 44 тысяч человек.