https://ria.ru/20260401/podmoskove-2084299628.html
Свыше 73 жителей Подмосковья приняли участие в акции "Покорми птиц"
Свыше 73 жителей Подмосковья приняли участие в акции "Покорми птиц" - РИА Новости, 01.04.2026
В акции "Покорми птиц" приняли участие более 73 тысяч жителей Московской области, они развесили более 18 тысяч кормушек, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 01.04.2026
2026-04-01T16:04:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
подольск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139401/01/1394010115_0:131:2540:1560_1920x0_80_0_0_be7172cfaf7578d751d425c2b5735b28.jpg
https://ria.ru/20260401/podmoskove-2084299264.html
московская область (подмосковье)
подольск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139401/01/1394010115_144:0:2397:1690_1920x0_80_0_0_8cf0bb389b077b1d2dad5fb667ed18a3.jpg
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. В акции "Покорми птиц" приняли участие более 73 тысяч жителей Московской области, они развесили более 18 тысяч кормушек, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования региона, организатора события.
1 апреля отмечается Международный день птиц, который приурочен к началу их возвращения с мест зимовок. Цель праздника — сохранение видового разнообразия и численности птиц.
"Нынешней зимой птицам пришлось нелегко. Морозы и обильные снегопады осложнили доступ к кормовой базе. Жители Подмосковья массово пришли на помощь пернатым: в акции приняло участие свыше 73 тысяч человек из большинства муниципалитетов, они развесили более 18 тысяч кормушек. От имени министерства благодарю всех участников за неравнодушное отношение к братьям меньшим", — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин, его слова приводит пресс-служба.
В рамках акции состоялись лекции, мастер-классы по изготовлению кормушек и другие мероприятия.
Лидерами по числу участников стали Подольск и Химки, на третьем месте — Одинцовский округ. В этих муниципалитетах в акции участвовали суммарно более 44 тысяч человек.
По количеству развешанных кормушек впереди Наро-Фоминский округ, за ним — Одинцовский и Химки.