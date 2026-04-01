В Подмосковье поступило 64 тысяч обращений на земельно-имущественные услуги

"За три месяца этого года поступило уже 64719 обращений по земельно-имущественным услугам в электронном формате, что на 1,5 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост популярности сервисов обусловлен их удобством и доступностью: достаточно зарегистрироваться на региональном портале госуслуг и получить нужную услугу онлайн в любое время", — подчеркнул министр имущественных отношений Подмосковья Тихон Фирсов, его слова приводит пресс-служба.