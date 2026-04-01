В Подмосковье задержали мужчину, угрожавшего убийством начальнице

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, вооруженного ножом и угрожавшего убийством своей начальнице в Подмосковье, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка ведомства.

В ведомстве рассказали, что росгвардейцы получили сообщение о противоправных действиях в здании ресурсоснабжающей компании на Пионерской улице.

"Прибывшие на место происшествия сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что вооружившись ножом, неудовлетворённый условиями труда мужчина угрожал убийством работодательнице и пытавшемуся его остановить охраннику", - сказали в пресс-службе.