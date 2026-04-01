В Италии женщину с синдромом Плюшкина завалили накопленные вещи

РИМ, 1 апр — РИА Новости. Итальянка, страдающая патологическим накопительством, погибла под завалами вещей в своей квартире, рассказали РИА Новости карабинеры из Вероны.

О пропаже женщины заявил ее приятель. Экстренные службы вычислили адрес по сигналу телефона, но чтобы попасть в квартиру, карабинерам пришлось обратиться за помощью к пожарным. Те смогли открыть дверь и проложить коридор между завалами вещей.

Оказалось, что квартира фактически превращена в склад: комнаты были заполнены пакетами, коробками и покупками, многие из которых хозяйка даже не распаковала.

Погибшую нашли под грудой пакетов. Предполагается, что она споткнулась, потянула нагроможденные вещи за собой, оказалась придавлена и не смогла выбраться. Завалы лишили ее возможности двигаться и дышать, а также вызвать помощь по телефону.

Соседи рассказали, что давно замечали странности в поведении женщины: она регулярно получала многочисленные посылки, но практически ничего не выносила из дома.