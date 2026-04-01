https://ria.ru/20260401/plyushkin-2084282702.html
В Италии женщину с синдромом Плюшкина завалили накопленные вещи
Итальянка, страдающая патологическим накопительством, погибла под завалами вещей в своей квартире, рассказали РИА Новости карабинеры из Вероны. РИА Новости, 01.04.2026
2026-04-01T15:02:00+03:00
в мире
верона
италия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/01/2084287095_0:158:3071:1885_1920x0_80_0_0_47c21d16cb7787d8825cdedb14987365.jpg
https://ria.ru/20251202/koshka-2059360011.html
https://ria.ru/20251121/italiya-2056720276.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/01/2084287095_254:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_55b3e4863a2706ceb822643de43ce45b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИМ, 1 апр — РИА Новости. Итальянка, страдающая патологическим накопительством, погибла под завалами вещей в своей квартире, рассказали РИА Новости карабинеры из Вероны.
О пропаже женщины заявил ее приятель. Экстренные службы вычислили адрес по сигналу телефона, но чтобы попасть в квартиру, карабинерам пришлось обратиться за помощью к пожарным. Те смогли открыть дверь и проложить коридор между завалами вещей.
Оказалось, что квартира фактически превращена в склад: комнаты были заполнены пакетами, коробками и покупками, многие из которых хозяйка даже не распаковала.
Погибшую нашли под грудой пакетов. Предполагается, что она споткнулась, потянула нагроможденные вещи за собой, оказалась придавлена и не смогла выбраться. Завалы лишили ее возможности двигаться и дышать, а также вызвать помощь по телефону.
Соседи рассказали, что давно замечали странности в поведении женщины: она регулярно получала многочисленные посылки, но практически ничего не выносила из дома.
Силлогомания, или диспозофобия — вид навязчивого поведения, которое проявляется в паталогическом накопительстве и хранении неиспользуемых вещей, а также боязни их выбрасывать. Иногда его называют cиндромом Плюшкина — по фамилии персонажа поэмы Николая Гоголя
"Мертвые души". В православной традиции страсть к собиранию вещей именуется мшелоимством и считается грехом.