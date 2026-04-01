10:48 01.04.2026 (обновлено: 10:54 01.04.2026)
"Неадекватные люди есть везде": Мостовой выступил за пиво на стадионах
спорт, россия, санкт-петербург, александр мостовой, дмитрий свищев
Стакан пива в руке болельщика. Архивное фото
Стакан пива в руке болельщика. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Опыт проведения чемпионата мира по футболу в России в 2018 году показал, что нет никаких проблем с тем, чтобы разрешить продажу пива на стадионах, сказал РИА Новости бывший футболист сборной России, поигравший много лет в испанском чемпионате Александр Мостовой.
Запрет на продажу пива на спортивных аренах в России действует с 2005 года. В качестве исключения продажа напитка на стадионах была разрешена во время Кубка конфедераций по футболу 2017 года, чемпионата мира - 2018 и матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Дмитрий Свищев ранее сообщал РИА Новости, что его инициатива о возвращении пива на стадионы, с которой он выходил в нижней палате парламента, не будет реализована по решению Минздрава России.
"В ложах на стадионах есть напитки намного серьезнее пива, и ничего не запрещено. Я много-много лет провел за границей, много лет прожил там и не видел проблем с пивом на стадионах. Люди спокойно выпивают, смотрят футбол. Да и опыт чемпионата мира показал, что никаких проблем не было. У нас камер сейчас больше, чем население. Если что-то случится, то найдут сразу. Да, есть неадекватные люди, но они есть везде. Кто-то может выпить бокал пива и стать без головы - это опасно, но и это не повод запрещать всем", - сказал Мостовой.
Спортивный комментатор Виктор Гусев - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
"Важнейшая тема": Гусев выступил за возвращение пива на стадионы
4 декабря 2025, 10:37
 
