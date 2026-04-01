В Петербурге дело о нападении школьника с ножом на учителя передали судье - РИА Новости, 01.04.2026
19:15 01.04.2026 (обновлено: 19:17 01.04.2026)
В Петербурге дело о нападении школьника с ножом на учителя передали судье
Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении подростка, который в декабре напал с ножом на учительницу в школе,... РИА Новости, 01.04.2026
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр – РИА Новости. Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении подростка, который в декабре напал с ножом на учительницу в школе, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
"Красногвардейский районный суд… зарегистрировал уголовное дело в отношении несовершеннолетнего… обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 – частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство – ред.)", - говорится в сообщении.

Материалы дела переданы судье.
Как сообщала судебная пресс-служба, 18 декабря Красногвардейский райсуд заключил под стражу подростка, который напал с ножом на учительницу в школе в Красногвардейском районе. Следствие полагает, что фигурант 15 декабря в кабинете школы нанес учителю не менее трёх ударов в область туловища "предметом, обладающим колюще-режущими свойствами".
Утром 15 декабря в школе Красногвардейского района Петербурга девятиклассник нанес не менее трех ударов ножом 29-летней учительнице из-за плохой оценки, а затем предпринял попытку суицида, которую предотвратили сотрудники полиции. Учительница и школьник были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Позже было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, задержана сотрудник охранного предприятия.
