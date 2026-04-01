Беглов: Транспортно-логистический форум поможет ответить на многие вызовы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр - РИА Новости. Международный транспортно-логистический форум, открывшийся в Санкт-Петербурге, призван стать ключевой площадкой для демонстрации достижений отрасли, а также поможет ответить на многие вызовы в транспортной логистике, сообщил губернатор города Александр Беглов.

Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, Беглов выступил на пленарном заседании первого Международного транспортно-логистического форума. Участие в заседании также приняли заместители председателя правительства РФ Виталий Савельев и Дмитрий Чернышенко, министр транспорта РФ Андрей Никитин, представители транспортной отрасли КНР, ОАЭ, Саудовской Аравии и других стран. Видеообращение к гостям форума направил президент России Владимир Путин.

Беглов отметил, что форум проводится по поручению главы государства и призван стать ключевой площадкой для демонстрации достижений транспортной отрасли. Форум объединил около 5 тысяч участников из 80 стран.

"Для нас большая честь принимать столь высоких гостей - специалистов, профессионалов мирового уровня. Уверен, что площадка форума поможет ответить на многие вызовы в транспортной логистике, привлечь новых партнёров и друзей, пообщаться и, конечно, посмотреть город. А состоявшиеся на этой площадке встречи дадут толчок развитию всей транспортной системы", - сказал губернатор.

Он отметил, что Санкт‑Петербург и Ленинградскую область, составляющих единую агломерацию, связывает много проектов. Город также работает над расширением возможностей сотрудничества с другими субъектами РФ по развитию авиасообщения, морского, водного, железнодорожного транспорта.

"Один из знаковых не только для нас, но для Москвы и других регионов – проект высокоскоростной железнодорожной магистрали Санкт‑Петербург - Москва. Для нас очень важно, что в ближайшее время, в 2028 году, эта линия будет запущена", - сказал Беглов.

Главной темой пленарного заседания стали мировые транспортные коридоры - интеграция и "бесшовная" логистика. В ходе дискуссии Беглов ответил на вопрос, касающийся роли Петербурга в изменении мировой логистики и перераспределения грузовых потоков. Он подчеркнул, что город действует в рамках стратегии транспортного развития, утвержденной правительством России.

"Потенциал региона имеет огромное значение для мировых грузоперевозок. Изменение логистики и структуры грузов потребовали пересмотра проектов развития инфраструктуры. Для нас очень важно развитие портов, которые находятся в Петербурге и Ленинградской области, железнодорожного и автомобильного транспорта, авиасообщения. Ведется пересмотр инфраструктуры порта "Бронка". Для нас очень важны экспорт зерна, минеральных удобрений и ряд других направлений - как бы ни развивалась политическая ситуация", - сказал губернатор.

Он также напомнил, что город реализует масштабные проекты, и поблагодарил правительство РФ за поддержку их реализации.

В деловой повестке форума - вопросы развития инфраструктуры международных транспортных коридоров, внедрения перспективных технологий, грузовой пассажирской логистики, цифровых сервисов и туризма. В числе основных тем - развитие международных транспортных коридоров, включая МТК "Север – Юг", укрепление интеграционных связей в рамках Союзного государства, ЕАЭС, СНГ, использование потенциала таких организаций, как ШОС и БРИКС.