Путин в среду проведет переговоры с Пашиняном

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, лидеры обсудят двусторонние вопросы и развитие экономических и транспортно-логистических связей на Южном Кавказе.