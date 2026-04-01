00:18 01.04.2026
Путин в среду проведет переговоры с Пашиняном
Президент России Владимир Путин в среду проведет переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, лидеры обсудят двусторонние вопросы и развитие...
Россия, Армения, Ереван, Владимир Путин, Никол Пашинян, Алексей Оверчук, Евразийский экономический союз, Евросоюз, СНГ
Путин в среду в Москве проведет переговоры с Пашиняном

Владимир Путин и Никол Пашинян. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, лидеры обсудят двусторонние вопросы и развитие экономических и транспортно-логистических связей на Южном Кавказе.
Как ранее сообщил Кремль, Путин и Пашинян также затронут перспективы российско-армянских отношений стратегического партнерства, интеграционного взаимодействия на евразийском пространстве, а также актуальные вопросы региональной повестки дня.

Взаимовыгодное партнерство

Накануне визита в Москву Пашинян назвал Россию другом и подчеркнул, что страны сохраняют связи. Москва является основным торговым партнером Еревана, российский бизнес реализует в стране свыше 20 крупных проектов в разных сферах. В то же время в декабре вице-премьер РФ Алексей Оверчук отмечал, что в 2025 году наблюдалось заметное падение товарооборота между двумя странами, поскольку "российский бизнес начал с осторожностью относиться к работе с Арменией".
Одним из ключевых вопросов является сотрудничество в транспортной отрасли. В декабре 2025 года Пашинян попросил Россию заняться восстановлением участков железной дороги, ведущих в Азербайджан и Турцию. Речь идет об участках из Ерасха к Нахичевани и от села Ахурик к турецкой границе.
Россия и Армения взаимодействуют по линии международных объединений, в том числе СНГ и ЕАЭС. В то же время Пашинян заявлял о стремлении Еревана сблизиться с Евросоюзом. В этом контексте российская сторона подчеркивала, что членство Армении одновременно в ЕС и ЕАЭС на определенном этапе станет несовместимым. Как отмечал Оверчук, Еревану придется сделать выбор между двумя объединениям. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что роль ЕАЭС в высоких темпах развития Армении очевидна и "вряд ли кто-то будет ее оспаривать".
Кроме того, Россия и Армения работают в области атомной энергетики. Стороны обсуждали вопросы, связанные с продлением срока эксплуатации армянской АЭС, второй блок которой "Росатом" модернизировал в 2021 году. Популярна Армения и у российских туристов - в 2025 году, по данным комитета по туризму республики, из России приехали свыше свыше 920 тысяч туристов.

Разговор на высшем уровне

Путин и Пашинян регулярно поддерживают контакты как по телефону, так и лично. Последний раз лидеры встречались в декабре 2025 года в Санкт-Петербурге на полях заседания Высшего Евразийского экономического совета и неформального саммита СНГ.
Тогда Пашинян поблагодарил российского президента за поддержку мирного процесса между Ереваном и Баку, отметив, что в регионе "происходят очень важные и, к счастью, позитивные события". Армянский премьер отмечал большие и содержательные изменения в регионе и вытекающие из этого нюансы двусторонних отношений с РФ.
