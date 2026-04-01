Россиянам рассказали об особенностях апрельского повышения пенсий
С 1 апреля 2026 года в России будут проиндексированы социальные пенсии. Что будет, если даже после этого доход пенсионера окажется ниже минимума, рассказал... РИА Новости, 01.04.2026
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости.
С 1 апреля 2026 года в России будут проиндексированы социальные пенсии. Что будет, если даже после этого доход пенсионера окажется ниже минимума, рассказал агентству "Прайм"
декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
Социальные пенсии получают граждане, у которых нет права на страховую пенсию: инвалиды, люди, достигшие пенсионного возраста без необходимого стажа, а также потерявшие кормильца.
"С 1 апреля все виды социальных пенсий будут проиндексированы на 6,8 процента. Повышение происходит автоматически — обращаться в Социальный фонд или подавать дополнительные документы не нужно", — рассказал эксперт.
Размер выплат после индексации зависит от категории получателя. Например, инвалиды первой группы и инвалиды с детства первой группы будут получать порядка 22 618 рублей в месяц, инвалиды второй группы — около 9 424 рубля, третьей — порядка 8 011 рублей.
Есть важная особенность. Если после индексации общий доход пенсионера окажется ниже регионального прожиточного минимума, выплаты доведут до этого уровня, добавил Виноградов
.