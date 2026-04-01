02:17 01.04.2026 (обновлено: 11:50 01.04.2026)
Россиянам рассказали об особенностях апрельского повышения пенсий
Россиянам рассказали об особенностях апрельского повышения пенсий

Декан Виноградов: если доход пенсионера будет ниже минимума, он получит доплату

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. С 1 апреля 2026 года в России будут проиндексированы социальные пенсии. Что будет, если даже после этого доход пенсионера окажется ниже минимума, рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
Социальные пенсии получают граждане, у которых нет права на страховую пенсию: инвалиды, люди, достигшие пенсионного возраста без необходимого стажа, а также потерявшие кормильца.
Россиянам рассказали о скрытом стаже, за который добавят пенсионные баллы
"С 1 апреля все виды социальных пенсий будут проиндексированы на 6,8 процента. Повышение происходит автоматически — обращаться в Социальный фонд или подавать дополнительные документы не нужно", — рассказал эксперт.
Размер выплат после индексации зависит от категории получателя. Например, инвалиды первой группы и инвалиды с детства первой группы будут получать порядка 22 618 рублей в месяц, инвалиды второй группы — около 9 424 рубля, третьей — порядка 8 011 рублей.
Есть важная особенность. Если после индексации общий доход пенсионера окажется ниже регионального прожиточного минимума, выплаты доведут до этого уровня, добавил Виноградов.
Экономист назвала условия получения пенсии для тех, кто ни дня не работал
