Соцфонд проиндексировал пенсии порядка четырех миллионов россиян

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Примерно четырем миллионам россиян проиндексировали пенсии, заявили РИА Новости в пресс-службе Социального фонда.

"Повышение выплат <...> затрагивает порядка четырех миллионов пенсионеров, в том числе 3,5 миллиона получателей социальных пенсий ", — говорится в релизе.

Размер индексации составил 6,8%. Ее провели автоматически по уровню роста прожиточного минимума человека за прошлый год.

Сталинграда. Повышение также затронуло отдельных участников Великой Отечественной войны: жителей блокадного Ленинграда , осажденных Севастополя

Кроме того, с апреля фонд увеличил выплату по уходу, которую устанавливают к государственной пенсии людям 80 лет и старше, а также инвалидам первой группы.