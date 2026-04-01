Пашинян оценил отношения Армении и России

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Отношения Армении и России никогда не будут под вопросом, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Наши отношения с Российской Федерацией никогда не были и не будут под вопросом, потому что, как я уже сказал, эти связи и отношения очень глубоки и не подлежат обсуждению", - заявил Пашинян

По его словам, двусторонняя повестка очень насыщена, но есть еще очень много возможностей, которые не использованы.