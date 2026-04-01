Пашинян опубликовал загадочное видео перед визитом в Москву

ЕРЕВАН, 1 апр – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян перед запланированным в среду визитом в Москву опубликовал в своих профилях в соцсетях еще одно загадочное видео.
Он озаглавил его "Не прослушка 18+3+3". На видео Пашинян изображает разговор по мобильному телефону и произносит следующие слова: "Нет, брат, я не могу тебе отдать этих трех, честно говоря, потому что решил этих трех отдать народу. Тех других трех? Тех других трех тоже, честно говоря, решил отдать народу. А остальных 18, честно говоря, тоже решил отдать народу. Ну, в принципе, уже отдано, они идут с путевками в руках. Хорошо, друг, хорошо".
Пользователи соцсетей предположили, что это видео опубликовано в контексте предстоящих 7 июня парламентских выборов.
В конце марта Пашинян вышел в прямой эфир и спросил, является лишайник фруктом или животным, продолжив цикл шутливых заданий своим политическим оппонентам, которых он называет "сильными парнями". Ранее он уже предлагал им назвать столицу Испании или написать без ошибок слово "пренебречь".
Пашинян в прямом эфире загадал странную загадку
23 марта, 10:45