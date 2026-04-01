13:13 01.04.2026
Самозахват парковочного места может грозить уголовным наказанием
Автомобили на парковке. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Установка самодельных конструкций в виде различных блоков и цепей во дворах многоквартирных домов для закрепления за собой парковочного места может привести к уголовной ответственности, рассказала адвокат МКА "Закон и Решение" Зульфия Атаханова.
Отмечается, что часто во дворах многоквартирных домов у владельцев автомобилей возникают проблемы с парковкой. Подчеркивается, что помимо нехватки мест есть и те, кто устанавливает для себя самодельные конструкции в виде различных блоков и цепей. Юрист отметила, что так делать нельзя, поскольку земля во дворе не является личной территорией и принадлежит всем собственникам квартир.
"Подобный самозахват, по словам адвоката, может привести не только к административной, но и уголовной ответственности. Административная ответственность определяется по статье 7.1 КоАП РФ. Штраф составит до 10 тысяч рублей, а в случае если известна кадастровая стоимость, то эта сумма составит от 1 до 1,5%, но в любом случае не менее 5 тысяч рублей", - говорится в сообщении "Газеты.Ru".
Однако последствия могут быть еще серьезнее.
"Если из‑за самозахвата у соседей возникли серьезные трудности, к примеру, они не могут выехать из-за перекрытия или экстренные службы не могут проехать, то по статье 330 УК РФ может быть возбуждено уголовное дело, которое может привести к штрафу до 80 тысяч рублей, аресту на полгода или же, при отягчающих обстоятельствах, лишению свободы сроком до 5 лет", - рассказала Атаханова.
Кроме того, любой собственник квартиры вправе обратиться в суд с иском об устранении препятствий в пользовании общим имуществом - суд не только обяжет нарушителя убрать все самодельные заграждения, но и может взыскать с него расходы за принудительный демонтаж.
Подчеркивается, что существует только один законный вариант закрепить за собой место — провести общее собрание, заручиться согласием более 70% собственников, а также согласовать схему размещения с муниципалитетом.
