Самозахват парковочного места может грозить уголовным наказанием

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Установка самодельных конструкций в виде различных блоков и цепей во дворах многоквартирных домов для закрепления за собой парковочного места может привести к уголовной ответственности, рассказала адвокат МКА "Закон и Решение" Зульфия Атаханова.

Отмечается, что часто во дворах многоквартирных домов у владельцев автомобилей возникают проблемы с парковкой. Подчеркивается, что помимо нехватки мест есть и те, кто устанавливает для себя самодельные конструкции в виде различных блоков и цепей. Юрист отметила, что так делать нельзя, поскольку земля во дворе не является личной территорией и принадлежит всем собственникам квартир.

"Подобный самозахват, по словам адвоката, может привести не только к административной, но и уголовной ответственности. Административная ответственность определяется по статье 7.1 КоАП РФ. Штраф составит до 10 тысяч рублей, а в случае если известна кадастровая стоимость, то эта сумма составит от 1 до 1,5%, но в любом случае не менее 5 тысяч рублей", - говорится в сообщении "Газеты.Ru"

Однако последствия могут быть еще серьезнее.

"Если из‑за самозахвата у соседей возникли серьезные трудности, к примеру, они не могут выехать из-за перекрытия или экстренные службы не могут проехать, то по статье 330 УК РФ может быть возбуждено уголовное дело, которое может привести к штрафу до 80 тысяч рублей, аресту на полгода или же, при отягчающих обстоятельствах, лишению свободы сроком до 5 лет", - рассказала Атаханова.

Кроме того, любой собственник квартиры вправе обратиться в суд с иском об устранении препятствий в пользовании общим имуществом - суд не только обяжет нарушителя убрать все самодельные заграждения, но и может взыскать с него расходы за принудительный демонтаж.