Памфилова рассказала про проект "ИнформУИК"

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. "ИнформУИК" является творческим и душевным проектом адресного информирования, благодаря которому люди почувствовали, что они могут приносить большую пользу, рассказала председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
Президент РФ Владимир Путин в среду встретился с новым составом Центральной избирательной комиссии России. Глава государства отметил, что в текущем году перед ЦИК стоят ответственные задачи, в том числе проведение выборов в Государственную думу девятого созыва, а также множество региональных и местных кампаний.
"Главный для нас приоритет, еще раз повторю, - это, конечно, наш избиратель. Именно для него мы запустили поистине грандиозный, я бы сказала, творческий и очень-очень душевный проект адресного информирования "ИнформУИК" - это когда люди, очень соскучившись по общению после пандемии, с радостью встречали наших коллег… Мы получили очень благодарную реакцию со стороны людей, потому что люди почувствовали, что государство их уважает… Люди почувствовали, что они могут приносить большую пользу", - сказала Памфилова на встрече Путина с членами ЦИК.
