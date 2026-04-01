https://ria.ru/20260401/pamfilova-2084660181.html
Памфилова пожелала стойкому народу Кубы моральной победы
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова пожелала победы стойкому и героическому народу Кубы, который уже "тысячу раз" морально...
2026-04-01T23:21:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018412148_0:118:2881:1738_1920x0_80_0_0_618cc88e3c155649dfe96b4c91707abe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018412148_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_1cef40bfe31b5d2bbfd932ad5c7a264f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова пожелала победы стойкому и героическому народу Кубы, который уже "тысячу раз" морально побеждал.
"Я не могу не сказать о Кубе
... Мы все запереживали за этот маленький остров, за этот героический народ. И то, что вчера пришел наш танкер, это все-таки очень важно, так важно для поддержки этого героического народа", - сказала Памфилова
в ходе встречи президента РФ Владимира Путина
с членами ЦИК России.
Глава Центризбиркома призвала всех, кто начинает "ныть и ворчать", посмотреть на силу духа героического народа Кубы, на стойкость этой страны.
"(Куба - ред.) уже тысячу раз морально победила своего алчного громадного соседа. И я хочу пожелать, чтобы она победила и в тысячу первый раз. Стойкий, мужественный народ, который ценит свою свободу и выдерживает все", - добавила она.
Президент США Дональд Трамп
29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Правительство Кубы заявило, что с помощью энергетической блокады Соединенные Штаты стремятся задушить экономику Кубы и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.