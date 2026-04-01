Памфилова назвала число именных избирательных участков в России

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Более 1000 избирательных участков в России - именные, 94 из них названы в честь участников СВО, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
Президент России Владимир Путин в среду проводит встречу с новым составом Центральной избирательной комиссии России.
"В России уже 1092 именных избирательных участка, им присвоены имена великих людей, героев Великой Отечественной войны, людей, которыми гордится тот или иной город или местность. Из них уже 94 избирательных участка названы в честь участников СВО. Мы будем эту традицию развивать и продолжать", - сказала Памфилова в ходе встречи.
В понедельник прошло первое заседание ЦИК России в новом составе, на нем члены Центризбиркома путем тайного голосования выбрали руководство комиссии. Председателем ЦИК РФ на следующие пять лет переизбрана Элла Памфилова, заместителем председателя Центризбиркома - Николай Булаев, секретарем комиссии вновь стала Наталья Бударина.
Путин поручил не допустить вмешательства в выборы в России
1 апреля, 22:03