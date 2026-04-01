Памфилова рассказала о дистанционном открытии избирательных счетов

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова рассказала о возможности дистанционного открытия избирательных счетов для кандидатов.
Президент РФ Владимир Путин в среду проводит встречу с новыми членами Центральной избирательной комиссии России.
"Цифровые сервисы у нас (развиваются - ред.) для всех участников избирательного процесса. Но вот с прошлого (2025 - ред.) года у нас появилась новая функция - это возможность дистанционного открытия избирательных счетов для кандидатов", - сказала Памфилова в ходе встречи с Путиным.
Она пояснила, что новая функция позволяет кандидатам открыть счет дистанционно с помощью смартфона или компьютера всего за 10-15 минут, что упрощает процедуру и дает возможность выбирать между очным и удаленным способом оформления.
В понедельник прошло первое заседание ЦИК России в новом составе, на нем члены Центризбиркома путем тайного голосования выбрали руководство комиссии. Председателем ЦИК РФ на следующие пять лет переизбрана Памфилова, заместителем председателя Центризбиркома - Николай Булаев, секретарем комиссии вновь стала Наталья Бударина.