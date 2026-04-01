Памфилова рассказала о важности работы с молодежью
Памфилова рассказала о важности работы с молодежью - РИА Новости, 01.04.2026
Памфилова рассказала о важности работы с молодежью
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова рассказала о важности работы с молодежью. РИА Новости, 01.04.2026
2026-04-01T22:51:00+03:00
2026-04-01T22:51:00+03:00
2026-04-01T22:51:00+03:00
общество
россия
элла памфилова
владимир путин
николай булаев
https://ria.ru/20260401/putin-2084655219.html
https://ria.ru/20260401/tsik-2084652350.html
россия
общество, россия, элла памфилова, владимир путин, николай булаев
Общество, Россия, Элла Памфилова, Владимир Путин, Николай Булаев
Памфилова рассказала о важности работы с молодежью
Памфилова: работа с молодежью является зоной особого внимания для ЦИК
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова рассказала о важности работы с молодежью.
Президент РФ Владимир Путин
в среду встретился с новыми членами Центральной избирательной комиссии России. Памфилова
в ходе встречи сообщила, что работа с молодежью является зоной особого внимания для ЦИК, и показала президенту фотографии с мероприятий, которые проводятся для молодежи.
"Мы обучаем нашу молодежь, наших волонтеров, нашу смену, нашу молодежную избирательную комиссию, как правильно собирать аптечки, как оказывать первую помощь, БПЛА молодежь собирает. Потому что когда человек говорит: "А чем я могу помочь", - да всем ты можешь помочь. Вклад каждого очень важен, если будет только желание", - сказала Памфилова в ходе встречи.
Председатель ЦИК подчеркнула, что ключевая задача в работе с молодежью - формирование ответственных граждан, которым небезразлична судьба страны.
"Вот на этом мы концентрируем наше внимание", - отметила Памфилова.
В понедельник прошло первое заседание ЦИК России в новом составе, на нем члены Центризбиркома путем тайного голосования выбрали руководство комиссии. Председателем ЦИК РФ на следующие пять лет переизбрана Элла Памфилова, заместителем председателя Центризбиркома - Николай Булаев
, секретарем комиссии вновь стала Наталья Бударина
.