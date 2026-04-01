Памфилова поблагодарила Путина за поддержку избирательной системы

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что поддержка президента РФ Владимира Путина за последние годы имела решающее значение для работы избирательной системы РФ.
Президент в среду проводит встречу с новыми членами Центральной избирательной комиссии России.
"Владимир Владимирович, спасибо вам огромное. Вообще за то, что, несмотря на вашу "суперзанятость", вы нашли возможность приехать к нам, пообщаться здесь, в стенах Центральной избирательной комиссии. Это очень значимо не только для каждого из нас, здесь присутствующих, но и для моих коллег из региона, для всей нашей системы. Правда, очень значимо. И за прошедшие годы, последние годы, ваша поддержка имела решающее значение", - сказала Памфилова в ходе встречи.
В понедельник прошло первое заседание ЦИК России в новом составе, на нем члены Центризбиркома путем тайного голосования выбрали руководство комиссии. Председателем ЦИК РФ на следующие пять лет переизбрана Элла Памфилова, заместителем председателя Центризбиркома - Николай Булаев, секретарем комиссии вновь стала Наталья Бударина.
1 апреля, 21:30