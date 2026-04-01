Памфилова назвала участников СВО активными избирателями

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Участники специальной военной операции - одни из самых активных избирателей, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
Президент России Владимир Путин в среду проводит встречу с новым составом Центральной избирательной комиссии России.
"Проголосовали многие участники СВО, а они, я это знаю точно, общаюсь, одни из самых активных избирателей, потому что они точно понимают, за что они воюют. Им не все равно, кто избирается и кто придет туда, где живут их семьи", - сказала Памфилова в ходе встречи.
В понедельник прошло первое заседание ЦИК России в новом составе, на нем члены Центризбиркома путем тайного голосования выбрали руководство комиссии. Председателем ЦИК на следующие пять лет переизбрана Элла Памфилова, заместителем председателя Центризбиркома - Николай Булаев, секретарем комиссии вновь стала Наталья Бударина.
