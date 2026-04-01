"Это невероятно": канадца из "Вашингтона" поразила голевая феерия Овечкина

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Том Уилсон заявил, что Александр Овечкин вдохновляет и мотивирует всю команду.

Россиянин является единоличным рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах лиги. Вторая шайба Овечкина в матче с "Филадельфией" стала для него 928-й в карьере. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).