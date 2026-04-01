"Это невероятно": канадца из "Вашингтона" поразила голевая феерия Овечкина - РИА Новости Спорт, 01.04.2026
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
10:52 01.04.2026 (обновлено: 12:42 01.04.2026)
"Это невероятно": канадца из "Вашингтона" поразила голевая феерия Овечкина
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Том Уилсон заявил, что Александр Овечкин вдохновляет и мотивирует всю команду. РИА Новости Спорт, 01.04.2026
Хоккей, Уэйн Гретцки, Александр Овечкин, Том Уилсон, Пьер-Люк Дюбуа, Вашингтон Кэпиталз, Филадельфия Флайерз, Капитан, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Хоккеист "Вашингтона" Уилсон: Овечкин вдохновляет и мотивирует всю команду

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Том Уилсон заявил, что Александр Овечкин вдохновляет и мотивирует всю команду.
В матче регулярного чемпионата НХЛ против "Филадельфии Флайерз" (6:4) Овечкин сделал дубль, достигнув и преодолев отметку в 30 голов в сезоне-2025/26. Капитан "Вашингтона" обновил собственный рекорд НХЛ по числу регулярных сезонов с 30 шайбами и более и стал первым в истории игроком, кому удалось провести 20 таких сезонов. Овечкин провел 185-й матч в карьере в чемпионатах НХЛ, в котором забросил минимум две шайбы. Рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки (189 матчей).
01 апреля 2026 • начало в 02:00
Завершен
Вашингтон
6 : 4
Филадельфия
14:59 • Том Уилсон
(Пьер-Люк Дюбуа, Расмус Сандин)
18:35 • Александр Овечкин
(Мэтт Рой, Коннор Макмайкл)
26:58 • Якоб Чичрун
(Ryan Leonard, Пьер-Люк Дюбуа)
37:37 • Ryan Leonard
(Пьер-Люк Дюбуа, Якоб Чичрун)
43:47 • Александр Овечкин
(Коннор Макмайкл, Якоб Чичрун)
58:56 • Том Уилсон
(Пьер-Люк Дюбуа, Мэтт Рой)
20:39 • Трэвис Санхейм
(Трэвис Конечны, Кристиан Дворак)
24:36 • Карл Грундстрем
(Тревор Зеграс)
40:33 • Кристиан Дворак
(Трэвис Конечны, Трэвис Санхейм)
47:52 • Denver Barkey
(Расмус Ристолайнен, Ноа Кэйтс)
"Похоже, он все ещё в форме. Это невероятно и так здорово. Как его товарищ по команде я постоянно узнаю о нем что-то новое и всегда вдохновляюсь. Все здесь видят, что он делает, и это мотивирует. Он ведет за собой во многих отношениях. Это больше, чем отдельный игрок в команде. Так здорово наблюдать, как он выходит на лед, бросает и забивает. Один из способов вовлечь всех в борьбу - это иметь 40-летнего капитана, который сносит соперников и забивает голы", - сказал 32-летний Уилсон.
"Я все еще стремлюсь к своему первому сезону с 30 забитыми голами. Мне придется играть лет до 50, чтобы думать о рекордах, а он бьет рекорды в каждой игре. Овечкин - настоящий образец стабильности в забивании голов. Невозможно забить тысячу с лишним шайб, если у тебя будут провальные годы. Очень впечатляет видеть его каждый день: и на тренировках, и в раздевалке, и на льду", - цитирует 27-летнего нападающего "Кэпиталз" Пьера-Люка Дюбуа сайт НХЛ.
Россиянин является единоличным рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах лиги. Вторая шайба Овечкина в матче с "Филадельфией" стала для него 928-й в карьере. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).
