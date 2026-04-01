Овчинский: жители Южного округа Москвы переедут в новый дом в рамках КРТ

Дома, о которых идет речь, находятся на улице Криворожская. Дома №15 и №19 должны быть расселены по программе реновации, дом № 17 – по программе КРТ.

"Город планирует вовлечь в проект комплексного развития территории жилой застройки участок площадью 2,84 гектара на Криворожской улице. Жителям расположенного на нем пятиэтажного дома №17 предложат переехать в более комфортные квартиры в новостройке в пределах своего района", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

Министр отметил, что жильцы домов примут решение о переселении самостоятельно и в рамках голосования. Если они согласятся, то получат квартиры с той же площадью и тем же числом комнат, которые были в старых домах. Кроме того, площади кухонь, прихожих, коридоров и санузлов будут превышать размеры, которые были в старых домах, подчеркнул глава департамента градостроительной политики.