01:25 01.04.2026
СМИ: капитан ВМФ Британии ушел в отставку из-за участия в деле о шпионаже
СМИ: капитан ВМФ Британии ушел в отставку из-за участия в деле о шпионаже
Высокопоставленный капитан одной из британских атомных подлодок ушел с должности на фоне расследования его предполагаемых романтических отношений с депутатом,... РИА Новости, 01.04.2026
FT: капитан британской подлодки ушел в отставку из-за участия в деле о шпионаже

© AP Photo / Matt DunhamФлаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Высокопоставленный капитан одной из британских атомных подлодок ушел с должности на фоне расследования его предполагаемых романтических отношений с депутатом, чей муж подозревается в шпионаже для Китая, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники.
"Капитан одной из британских атомных подводных лодок на этой неделе снялся с должности после расследования, связанного с его отношениями с Джоани Рид, депутатом от Лейбористской партии, чей муж был арестован по подозрению в шпионаже в пользу Китая", - пишет издание.
Имя офицера не называется, однако, по данным источников, ВМФ Британии начал расследование в 2025 году в ответ на обвинения в том, что высокопоставленный женатый офицер "состоял в неподобающих отношениях" с Рид.
Отмечается, что муж Рид, Дэвид Тейлор, был одним из трех мужчин, связанных с Лейбористской партией, арестованных в ходе операции, проведенной контртеррористической полицией. Полицейское расследование связано с "иностранным вмешательством, направленным против британской демократии".
