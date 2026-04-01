СМИ: капитан ВМФ Британии ушел в отставку из-за участия в деле о шпионаже

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Высокопоставленный капитан одной из британских атомных подлодок ушел с должности на фоне расследования его предполагаемых романтических отношений с депутатом, чей муж подозревается в шпионаже для Китая, сообщает издание Высокопоставленный капитан одной из британских атомных подлодок ушел с должности на фоне расследования его предполагаемых романтических отношений с депутатом, чей муж подозревается в шпионаже для Китая, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники.

"Капитан одной из британских атомных подводных лодок на этой неделе снялся с должности после расследования, связанного с его отношениями с Джоани Рид, депутатом от Лейбористской партии, чей муж был арестован по подозрению в шпионаже в пользу Китая", - пишет издание.

Имя офицера не называется, однако, по данным источников, ВМФ Британии начал расследование в 2025 году в ответ на обвинения в том, что высокопоставленный женатый офицер "состоял в неподобающих отношениях" с Рид.