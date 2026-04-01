Минобороны рассказало об освобождении Бойково в Запорожской области

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Освобождение Бойково в Запорожской области позволило расширить плацдарм для дальнейшего наступления группировки "Восток" на запад, сообщили в Минобороны РФ.

Об освобождении этого населённого пункта ведомство сообщило ранее в среду.

"Освобождение населенного пункта Бойково улучшило тактическое положение подразделений группировки "Восток" и позволило расширить плацдарм для дальнейшего наступления на запад", - говорится в сообщении.