Нидерланды поставляли оружие в ОАЭ в нарушение своих правил, пишут СМИ

ГААГА, 1 апр - РИА Новости. Власти Нидерландов с 2018 по 2023 год экспортировали оружие в ОАЭ вопреки своим же правилам, пишет журнал Vrij Nederland со ссылкой на внутренние документы.

"Бывшие министры внешней торговли Сигрид Кааг (D66) и Лисье Шрайнемахер (VVD) выдали 30 лицензий на экспорт оружия в Объединенные Арабские Эмираты", - пишет издание.

Это происходило в период с декабря 2018 года по июль 2023 года.

Как отмечает журнал, такие поставки противоречат правилам, которые сама Кааг разработала в 2018 году.