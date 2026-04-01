https://ria.ru/20260401/oppozitsiya-2084220054.html
Молдавский депутат рассказал, зачем правительство вводит режим ЧП
Молдавский депутат рассказал, зачем правительство вводит режим ЧП - РИА Новости, 01.04.2026
Молдавский депутат рассказал, зачем правительство вводит режим ЧП
Правительство Молдавии решило ввести режим ЧП в области энергетики, чтобы премьер Александр Мунтяну смог избежать отставки, заявил РИА Новости депутат... РИА Новости, 01.04.2026
2026-04-01T11:36:00+03:00
2026-04-01T11:36:00+03:00
2026-04-01T11:36:00+03:00
в мире
молдавия
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1b/2083240982_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_16995b3c89e991b08de888b39c4e021e.jpg
молдавия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1b/2083240982_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1131c9e7febf14ba402f5ab564b3c7df.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, европа
Молдавский депутат рассказал, зачем правительство вводит режим ЧП
Депутат Цырдя: Молдавия вводит режим ЧП, чтобы премьер смог избежать отставки
КИШИНЕВ, 1 апр - РИА Новости. Правительство Молдавии решило ввести режим ЧП в области энергетики, чтобы премьер Александр Мунтяну смог избежать отставки, заявил РИА Новости депутат парламента от оппозиционной соцпартии Богдан Цырдя.
В Молдавии
25 марта был введен режим чрезвычайного положения в энергетике на 60 дней из-за вывода из строя ЛЭП Исакча - Вулканешты, по которой в республику поступает до 70% импортируемого из Европы
электричества, а также из-за топливного кризиса. Повреждения были зафиксированы на территории Украины
, что сделало невозможным поставки по данному маршруту. В субботу вечером работа ЛЭП была восстановлена. После этого с призывами отменить режим ЧП выступили Партия социалистов, Либерал-демократическая партия, а также блок "Альтернатива".
"За три недели в Молдавии было введено три особых режима - два режима повышенной тревоги и один режим чрезвычайного положения. Если есть ЧП, то отправлять в отставку премьер-министра нельзя. Это значит, что минимум до июня Мунтяну в безопасности", - заявил Цырдя.
Он подчеркнул, что проблема нехватки электроэнергии была решена всего за несколько дней, но режим ЧП правительство отменять не собирается. "ЧП введено в политических целях, он превратилось в инструмент борьбы, в том числе с оппозицией", - добавил депутат.
Ранее экс-президент, лидер соцпартии Игорь Додон
заявил, что социалисты готовятся зарегистрировать в парламенте проект вотума недоверия не только отдельным министрам, но и всему кабмину. О готовности поддержать эту инициативу заявили и другие представители оппозиционных сил в парламенте.