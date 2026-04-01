Молдавский депутат рассказал, зачем правительство вводит режим ЧП

"За три недели в Молдавии было введено три особых режима - два режима повышенной тревоги и один режим чрезвычайного положения. Если есть ЧП, то отправлять в отставку премьер-министра нельзя. Это значит, что минимум до июня Мунтяну в безопасности", - заявил Цырдя.