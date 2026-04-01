11:36 01.04.2026
Молдавский депутат рассказал, зачем правительство вводит режим ЧП
https://ria.ru/20260330/moldavija-2083835277.html
https://ria.ru/20260321/dodon-2082149994.html
Молдавский депутат рассказал, зачем правительство вводит режим ЧП

Депутат Цырдя: Молдавия вводит режим ЧП, чтобы премьер смог избежать отставки

© AP Photo / Aurel ObrejaЭлектростанция в Кишиневе
Электростанция в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
© AP Photo / Aurel Obreja
Электростанция в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 1 апр - РИА Новости. Правительство Молдавии решило ввести режим ЧП в области энергетики, чтобы премьер Александр Мунтяну смог избежать отставки, заявил РИА Новости депутат парламента от оппозиционной соцпартии Богдан Цырдя.
В Молдавии 25 марта был введен режим чрезвычайного положения в энергетике на 60 дней из-за вывода из строя ЛЭП Исакча - Вулканешты, по которой в республику поступает до 70% импортируемого из Европы электричества, а также из-за топливного кризиса. Повреждения были зафиксированы на территории Украины, что сделало невозможным поставки по данному маршруту. В субботу вечером работа ЛЭП была восстановлена. После этого с призывами отменить режим ЧП выступили Партия социалистов, Либерал-демократическая партия, а также блок "Альтернатива".
Экс-премьер Молдавии Владимир Филат
Молдавия три года покупала газ дороже европейцев, заявил экс-премьер
30 марта, 18:58
"За три недели в Молдавии было введено три особых режима - два режима повышенной тревоги и один режим чрезвычайного положения. Если есть ЧП, то отправлять в отставку премьер-министра нельзя. Это значит, что минимум до июня Мунтяну в безопасности", - заявил Цырдя.
Он подчеркнул, что проблема нехватки электроэнергии была решена всего за несколько дней, но режим ЧП правительство отменять не собирается. "ЧП введено в политических целях, он превратилось в инструмент борьбы, в том числе с оппозицией", - добавил депутат.
Ранее экс-президент, лидер соцпартии Игорь Додон заявил, что социалисты готовятся зарегистрировать в парламенте проект вотума недоверия не только отдельным министрам, но и всему кабмину. О готовности поддержать эту инициативу заявили и другие представители оппозиционных сил в парламенте.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
Додон призвал Брюссель не рассматривать Украину и Молдавию в тандеме
21 марта, 14:48
 
