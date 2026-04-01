07:03 01.04.2026
В ООН призвали Израиль отказаться от восстановления смертной казни
В ООН призвали Израиль отказаться от восстановления смертной казни
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 1 апр - РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал Израиль отказаться от восстановления смертной казни, применяемой в большинстве случаев в отношении палестинцев.
Ранее парламент Израиля (кнессет) принял закон о смертной казни для террористов. В УВКПЧ отметили, что закон восстановлен "в части, применимой почти исключительно к палестинцам".
Палестинский политик раскритиковал израильский закон о казни
31 марта, 14:59
"Законопроект явно противоречит международным правовым обязательствам Израиля, в том числе в отношении права на жизнь. Он вызывает серьезные опасения по поводу нарушений процессуальных норм, носит глубоко дискриминационный характер и должен быть незамедлительно отменен", - цитируются слова Тюрка в пресс-релизе, распространенном управлением.
Он указал на то, что закон делает смертную казнь через повешение "наказанием по умолчанию" для палестинцев, осужденных на оккупированном Западном берегу за нападения на израильтян.
"Применение смертной казни в дискриминационной форме будет представлять собой дополнительное, особенно вопиющее нарушение международного права. Ее применение к жителям оккупированной палестинской территории будет являться военным преступлением", - заявил глава УВКПЧ.
Премьер Испании назвал израильский закон о смертной казни шагом к апартеиду
31 марта, 21:21
 
