В ООН призвали Израиль отказаться от восстановления смертной казни
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал Израиль отказаться от восстановления смертной казни, применяемой в большинстве случаев в... РИА Новости, 01.04.2026
2026-04-01T07:03:00+03:00
ЖЕНЕВА, 1 апр - РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал Израиль отказаться от восстановления смертной казни, применяемой в большинстве случаев в отношении палестинцев.
Ранее парламент Израиля
(кнессет) принял закон о смертной казни для террористов. В УВКПЧ отметили, что закон восстановлен "в части, применимой почти исключительно к палестинцам".
"Законопроект явно противоречит международным правовым обязательствам Израиля, в том числе в отношении права на жизнь. Он вызывает серьезные опасения по поводу нарушений процессуальных норм, носит глубоко дискриминационный характер и должен быть незамедлительно отменен", - цитируются слова Тюрка в пресс-релизе, распространенном управлением.
Он указал на то, что закон делает смертную казнь через повешение "наказанием по умолчанию" для палестинцев, осужденных на оккупированном Западном берегу за нападения на израильтян.
"Применение смертной казни в дискриминационной форме будет представлять собой дополнительное, особенно вопиющее нарушение международного права. Ее применение к жителям оккупированной палестинской территории будет являться военным преступлением", - заявил глава УВКПЧ.