Суд оставил в силе приговор экс-депутату Курской области

КУРСК, 1 апр - РИА Новости. Курский областной суд отказал осужденному на 5,5 лет за хищения на фортификациях экс-депутату Курской областной думы Максиму Васильеву в изменении приговора, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.
Васильев ранее был осужден по части 4 статьи 160 УК РФ (хищение денежных средств в особо крупном размере, с использованием служебного положения, в составе организованной группы) и приговорен к 5,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в ИК общего режима, со штрафом в размере 800 тысяч рублей в доход государства и ограничением свободы на один год.
"Выступая в прениях, Максим Васильев просил снизить наказание, а выступая с последним словом, напомнил, что отслужил четырехмесячный контракт штурмовиком... Курский областной суд не усмотрел оснований для отмены или изменения постановленного обвинительного приговора, оставив его без изменения", - говорится в сообщении пресс-службы на платформе Max.
Уточняется, что по делу может быть подана кассационная жалоба.
